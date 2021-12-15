Полиция Колумбии подозревает повстанцев в организации теракта в аэропорту города Кукута

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) или бывшие члены распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) могут стоять за взрывами в аэропорту города Кукута. Такую версию озвучил во вторник директор полиции страны Хорхе Варгас.

"Использованные средства имеют характеристики, которые схожи с теми, что применяли в прошлом АНО и "Фронт-33", вышедший из состава РВСК", - приводит газета El Tiempo слова Варгаса.

Глава полиции сообщил, что правоохранительным органам пока не удалось точно установить, сколько человек участвовали в теракте и какова была их цель. Ранее El Tiempo информировала, что заговорщики могли устроить покушение на мэра Кукуты Хайро Яньеса, который в тот момент находился в воздушных воротах.

Во вторник утром в аэропорту города произошло два взрыва, в результате которых погибли три человека - предполагаемый террорист и двое полицейских. Президент Колумбии Иван Дуке осудил теракт и сообщил о начале расследования с участием военных и полиции.

"Армия национального освобождения", в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с РВСК.