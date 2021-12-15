В Ереване заявили о совместной с Баку приверженности снижению напряженности в регионе

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Армения и Азербайджан на трехсторонней встрече в Брюсселе, в которой приняли участие армянский премьер-министр Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель и азербайджанский президент Ильхам Алиев, отметили важность шагов по снижению напряженности в регионе. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как отмечается, стороны обсудили процесс выполнения заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, и Пашинян выразил приверженность полному выполнению вышеупомянутых заявлений, "отметив необходимость немедленного решения гуманитарных вопросов, обеспечения возвращения военнопленных и других удерживаемых гражданских лиц". "Были обсуждены вопросы о работах по открытию региональных коммуникаций. Армения и Азербайджан отметили важность шагов по снижению напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности о возобновлении работы железной дороги, которая должна действовать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности.

На встрече обсуждались также вопросы делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить контакты.