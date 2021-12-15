Конгрессмены США рекомендовали предъявить обвинения экс-помощнику Трампа Медоузу

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса во вторник приняла резолюцию, в которой рекомендовала Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации 45-го президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США проголосовали 222 конгрессмена, 208 высказались против. Голоса распределись практически по принципу принадлежности к партии: среди поддержавших резолюцию только двое республиканцев.

В этом году специальный комитет нижней палаты, который проводит расследование обстоятельств штурма Капитолия 6 января, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, явиться на слушания и предоставить всю имеющуюся у них информацию об этих событиях. Им были направлены повестки. Как стало известно на прошлой неделе, Медоуз отказался лично ответить на вопросы законодателей.

Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Окончательное решение о том, возбуждать ли дело в отношении экс-помощника Трампа, примет Минюст. Если Медоуз будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы на срок от одного месяца до года и штраф.

Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер пояснил, что конгрессмены намеревались добиться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы администрации Трампа. Экс-глава аппарата сотрудников Белого дома считает это незаконным.

Медоуз считался одним из приближенных Трампа. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, инкриминировали неуважение к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.