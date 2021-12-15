Премьер-министром Королевства Тонга стал бывший глава Минобразования Сиаоси Совалени

СИДНЕЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной ассамблеи Королевства Тонга в среду избрали нового премьер-министра страны. Как сообщает местный новостной портал Matangitonga, правительство возглавил Сиаоси Совалени.

По данным портала, 51-летний Совалени, получивший 16 из 26 голосов, обошел в ходе голосования своего соперника Айсакэ Эке, кандидатуру которого предложил бывший премьер-министр страны Похива Туионетоа.

Ранее Совалени занимал пост министра образования и профессиональной подготовки. Впервые был избран депутатом местного парламента в 2014 году. В 2017 году политик уже баллотировался на пост премьер-министра, однако проиграл выборы.

Согласно законодательству страны, глава правительства избирается местным парламентом из числа депутатов, министров его кабинета назначает король. Парламентские выборы в Королевстве Тонга состоялись 18 ноября текущего года.