Блинкен заявил о важности принятия новых мер против властей Мьянмы

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Администрация США считает важным принять дополнительные меры в отношении властей Мьянмы в свете событий в стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой пресс-конференции.

"Важно в ближайшие недели рассмотреть, какие шаги мы можем сделать, чтобы оказать давление на режим, вернуть страну на путь демократии", - привело агентство Bloomberg слова Блинкена, который находится в Малайзии. Как отметил госсекретарь США, Вашингтон "активно рассматривает" вопрос о том, следует ли считать "геноцидом" действия властей Мьянмы в отношении представителей народности рохинджа.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.