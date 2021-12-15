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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Польши, беженцы также ослепили лазерными указками водителя

ВАРШАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа мигрантов на польско-белорусской границе забросала камнями польский военный автомобиль, проводивший патрулирование. Об этом во вторник вечером сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Польши.

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"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе [города] Мельник забросали камнями один из военных автомобилей, патрулирующих территорию вдоль временного заграждения на границе", - говорится в заявлении.

Мигранты также ослепили лазерными указками водителя, так что он смог вести дальше боевую машину только по подсказкам других членов экипажа.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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