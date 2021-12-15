Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа мигрантов на польско-белорусской границе забросала камнями польский военный автомобиль, проводивший патрулирование. Об этом во вторник вечером сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Польши.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе [города] Мельник забросали камнями один из военных автомобилей, патрулирующих территорию вдоль временного заграждения на границе", - говорится в заявлении.

Мигранты также ослепили лазерными указками водителя, так что он смог вести дальше боевую машину только по подсказкам других членов экипажа.