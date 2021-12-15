Экс-президент Киргизии Акаев прибыл на допрос по уголовному делу о Кумторе

БИШКЕК, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, который с 2005 года проживает в столице России, в среду прибыл на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики для дачи показаний по делу о коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении экс-президента.

"Акаев прибыл сегодня на допрос в ГКНБ", - заявил источник. По его словам, бывший глава государства намерен дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции на Кумторе.

Акаев прибыл в Киргизию 14 декабря из Москвы вместе с младшим сыном Илимом.

Первый президент Киргизии, который управлял республикой с начала 90-х годов, был свергнут в марте 2005 года в результате революции и в целях безопасности вместе с семьей уехал в Россию. Впервые он смог вернуться на родину в августе нынешнего года. Как пояснил Акаев, летом он уже приезжал в Киргизию, чтобы дать показания по делу о коррупции на Кумторе.

Данный рудник находится в северо-восточной части страны, ежегодно на руднике добывалось около 15 тонн золота. Его разработкой с середины 90-х годов прошлого века занималась канадская компания Centerra Gold, однако весной нынешнего года власти Киргизии ввели на предприятии внешнее управление, что фактически сделало правительство республики его единственным владельцем.

Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по факту коррупции, связанной с разработкой рудника. Его фигурантами являются несколько бывших высокопоставленных киргизских чиновников, в том числе бывшие премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.