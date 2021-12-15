СМИ: силы безопасности Ирака предотвратили подрыв газопровода Багдад - Басра

ТАСС, 15 декабря. Иракские силы безопасности предотвратили подрыв газопровода, проложенного между столицей страны Багдадом и крупнейшим городом на юге страны Басрой. Об этом в среду сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

По его данным, самодельное взрывное устройство было обнаружено на участке близ населенного пункта Аль-Джарубия в провинции Мутанна.

На место, где был заложен заряд, прибыл спецотряд по разминированию. Взрывное устройство было обезврежено и демонтировано без причинения какого-либо ущерба газопроводу.