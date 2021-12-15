Ирак выдал более 400 паспортов мигрантам на польско-белорусской границе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Иракские власти оформили более 400 паспортов для мигрантов, сосредоточенных на белорусско-польской границе, для их беспрепятственного возвращения на родину. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

"МИД выдал 420 паспортов иракцам, которые находятся в районе границы между Белоруссией и Польшей и готовы добровольно вернуться в Ирак", - отметил ас-Саххаф, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Он добавил, что документы были выданы мигрантам "благодаря усилиям посольств Ирака в Москве и Варшаве, а также полевым консульским группам, которые в настоящее время находятся в Белоруссии, Литве, Латвии и Польше".

В понедельник министр по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Айван Фаик сообщила, что в районе границы между Белоруссией и Польшей все еще остаются более 4 тыс. иракских мигрантов. Днем ранее ас-Саххаф информировал, что девятью специальными авиарейсами из Минска в Ирак добровольно вернулись более 3,5 тыс. человек, находившихся на границе Белоруссии и Польши.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.