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Противотанковые подразделения армии Украины проводят учения на границе с Крымом

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить "попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений. Об этом в среду сообщило Министерство обороны страны.

"Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом", - отметили в ведомстве.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить "попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении". "За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно.

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