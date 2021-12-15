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Международное общество прав человека обратилось в ЕСПЧ в связи с делом Януковича

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Правозащитная организация "Международное общество прав человека" обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой выступить в интересах правосудия в деле экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве третьей стороны. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в адвокатском объединении "Авер лекс", юристы которого представляют интересы бывшего главы государства.

"Международное общество прав человека сообщило, что официально обратилось в Европейский суд по правам человека с просьбой выступить в интересах правосудия в деле "Виктор Федорович Янукович против Украины", - отметили представители защиты. В частности, речь идет о просьбе предоставить право общественной правозащитной организации вступить в дело в ЕСПЧ по процедуре интервенции в качестве третьей стороны и предоставить суду имеющуюся по делу информацию.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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