На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Закон Украины о применении оружия пограничниками, а также других мер воздействия и специальных средств в соответствии с уставами вооруженных сил страны в среду вступил в силу. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. <...> Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины (таковыми Украина считает неподконтрольные территории Донбасса и Крыма, воссоединение которого Киев отказывается признавать - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В частности, пограничникам разрешается применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных законом "О Национальной полиции" и уставом Вооруженных сил Украины, в случае нападения на сотрудника ведомства, защиты граждан от нападения, в операциях по освобождению заложников, в случае задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться. Кроме того, они могут применять оружие для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью людей, а также для уничтожения беспилотников. В ряде ситуаций сотрудникам погранслужбы разрешено применять гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для проникновения в помещение, устранения препятствий, освобождения заложников. Кроме того, пограничникам разрешено использовать ряд спецсредств - наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.

В законе, кроме прочего, определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении территории сопредельного государства. "Это, в частности, такие случаи: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии или вторжения на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств, препятствование вооруженным провокациям, ведению огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины", - уточнили в службе.

Накануне документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Он принят Верховной радой 18 ноября.

На Украине Государственная пограничная служба находится в подчинении МВД. Численность ее личного состава составляет более 50 тыс. человек.