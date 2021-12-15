Президент Таджикистана отметил стабильное расширение сотрудничества с Казахстаном

ДУШАНБЕ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул стабильное расширение двусторонних отношений в формате стратегического партнерства. Беседа двух лидеров состоялась в среду, сообщает пресс-служба Рахмона.

Рахмон поздравил казахстанского коллегу и народ Казахстана с 30-летием государственной независимости, подчеркнув "неизменно стабильное расширение и углубление таджикско-казахстанских отношений дружбы и сотрудничества, которые сегодня последовательно развиваются в формате стратегического партнерства". В сообщении говорится, что глава Таджикистана отметил достигнутые Казахстаном значительные успехи и большой прогресс в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и укрепления авторитета на международной арене. "При этом стороны сделали акцент на важности дальнейшей всесторонней реализации договоренностей, достигнутых в ходе межгосударственных переговоров в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан", - отмечает пресс-служба.

Пресс-служба также информировала, что таджикский лидер по телефону поздравил с государственным праздником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, высоко оценив его вклад в социально-экономическое развитие страны и становление ее государственности. В сообщении также указывается, что собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.