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Конституционный суд Белоруссии признал, что санкции затрагивают интересы страны

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Белоруссии считает, что санкции Запада затрагивают интересы страны, препятствуя реализации прав и свобод граждан. Об этом заявил в среду председатель суда Петр Миклашевич, оглашая решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

"Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, что в итоге затрагивает национальные интересы Беларуси", - отметил глава КС, слова которого приводит агентство БелТА.

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