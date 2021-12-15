Талибы отвергли данные ООН о миллионах голодающих в Афганистане

ТАСС, 15 декабря. Руководство пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) отвергло данные о численности голодающих афганцев, представленные Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Об этом заявил заместитель главы назначенного талибами правительства страны Абдул Салам Ханафи.

В начале недели директор ВПП ООН по Афганистану Мэри-Эллен Макгроарти сообщила, что, по данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн человек голодают.

"Я не согласен с [приведенными ВПП ООН] цифрами, и считаю, что с ними не согласен и народ Афганистана", - указал Ханафи, слова которого привело в среду афганское агентство Pajhwok. "Пока, - добавил он, - никто [в Афганистане] от голода не умер".

Заместитель премьера правительства талибов признал, что "многие афганцы живут в бедности из-за войны и засухи". Однако, добавил Ханафи, "вряд ли они [афганцы] умрут от голода, и поводов для беспокойства нет".

В начале декабря Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить средства на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана. Как отметили в организации, Афганистан находится в тисках одной из сильнейших засух и кризиса нехватки продовольствия в его истории, что грозит беспрецедентной гуманитарной катастрофой для миллионов афганцев в условиях суровой зимы.