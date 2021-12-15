Завершился допрос экс-президента Киргизии Акаева по делу о коррупции на Кумторе

БИШКЕК, 15 декабря. /ТАСС/. Допрос в Государственном комитете государственной безопасности (ГКНБ) Киргизии первого президента страны Аскара Акаева завершился, он вышел из здания спецслужбы. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении экс-президента.

"Допрос [Акаева] в ГКНБ завершился, он вышел из здания и отправился по своим делам", - сказал источник. По его данным, экс-глава государства был допрошен в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела о коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. Не исключается, что со временем первый президент республики может быть "вновь приглашен для беседы в ГКНБ".

Акаев прибыл в Киргизию 14 декабря из Москвы вместе с младшим сыном Илимом. Как ожидается, он вернется в российскую столицу 16-18 декабря.

Первый президент Киргизии, который управлял республикой с начала 90-х годов прошлого века, был свергнут в марте 2005 года в результате революции и в целях безопасности вместе с семьей уехал в Россию. Впервые он смог вернуться на родину в августе нынешнего года. Как пояснил Акаев, летом он приезжал в Киргизию, чтобы также дать показания по делу о коррупции на Кумторе.

Данный рудник находится в северо-восточной части Киргизии, ежегодно на руднике добывалось около 15 тонн золота. Его разработкой с середины 90-х годов прошлого века занималась канадская компания Centerra Gold, однако весной нынешнего года власти Киргизии ввели на предприятии внешнее управление, что фактически сделало правительство республики его единственным владельцем.

Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по факту коррупции, связанной с разработкой рудника. Его фигурантами являются несколько бывших высокопоставленных киргизских чиновников, в том числе бывшие премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.