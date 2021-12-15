МИД Литвы отзывает из Китая своего поверенного в делах для консультаций

РИГА, 15 декабря. Временный поверенный в делах Литвы в Китае отправится в Вильнюс для консультаций. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД Литвы.

"В настоящее время обсуждаются технические аспекты работы дипломатического представительства Литвы в Китае и представительства Китая в Литве в ожидании принятия Китаем решения о продлении аккредитации литовских дипломатов в Китае", - говорится в заявлении.

В ведомстве также уточнили, что Литва готова продолжить диалог с Китаем и восстановить в полном объеме функции посольства при условии достижения взаимовыгодного соглашения.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В ноябре правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву из базы данных своей таможенной системы.