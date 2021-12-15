Лукашенко заявил о необходимости "работать с населением" перед референдумом

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в преддверии референдума по новой конституции силовики и госслужащие должны повысить активность, чтобы в стране не раскачали ситуацию.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам, они задействованы на всю катушку. Мы не дотягиваем в госструктурах. Госслужащие должны встрепенуться. Мы должны работать с населением", - сказал президент, представляя в Витебской области ее нового руководителя, сообщает в среду издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко отметил, что не может назвать "ситуацию критической". "Это не ситуация прошлого года (периода выборов главы государства - прим. ТАСС)", - сказал Лукашенко. Вместе с тем глава государства отметил, что на Западе в открытую говорят о том, что Белоруссия должна стать такой же "демократической" страной, как Украина. По его словам, это означает, что белорусы должна стать врагами России, разорвать с ней экономические связи, что натовские войска будут продвинуты к Смоленску.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Ранее сообщалось, что проект конституции вынесут на общественное обсуждение в декабре. После публичного обсуждения проект новой конституции будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.