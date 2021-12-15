Премьер Италии уверен, что Россия стремится к дипломатическим решениям

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что в отношении России нужно использовать политику вовлечения. С таким заявлением он выступил в среду в Палате депутатов (нижней палате итальянского парламента), трансляцию вел информационный телеканал Rai News 24.

"В отношении России мы должны использовать то, что называется политикой вовлечения", - сказал Драги. Он напомнил о состоявшихся ранее переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По мнению итальянского премьера, "тот факт, что данный разговор состоялся, что президент Путин хотел поговорить с президентом Байденом, по сути, показывает, что он [Путин] хочет быть частью процесса принятия решений".

"Это не отношение человека, который отстраняется <...>, а отношение человека, желающего изучить все существующие дипломатические возможности, чтобы достичь сбалансированного решения", - уверен Драги.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по чувствительным вопросам".