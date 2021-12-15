В состав парламента Киргизии по результатам выборов прошли шесть партий

БИШКЕК, 15 декабря. /ТАСС/. Шесть политических партий Киргизии вошли в состав высшего законодательного органа страны по итогам состоявшихся 28 ноября парламентских выборов. Об этом было объявлено в среду во время заседания ЦИК республики после официального подведения итогов голосования, сообщает корр. ТАСС.

По данным Центризбиркома, барьер в 5% смогли преодолеть провластные партии "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие") и "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс". Согласно существующей в Киргизии избирательной системе, "Ата-Журт - Кыргызстан" получит 15 депутатских мандатов, "Ишеним" - 12, "Ынтымак " - 9, "Альянс" - 7, "Бутун Кыргызстан" - 6 и "Ыйман Нуру" - 5.