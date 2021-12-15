Зеленский и Мишель скоординировали позиции перед саммитом "Восточного партнерства"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе скоординировали позиции перед началом саммита "Восточного партнерства". Кроме прочего, была поднята тема ситуации на восточных границах Украины, сообщил украинский лидер в среду в Twitter.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед шестым саммитом "Восточного партнерства". Наша цель - полноправное членство Украины в ЕС", - написал он.

По словам Зеленского, он проинформировал Мишеля о ситуации на восточных границах Украины. "Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Евросовета 16 декабря о недопустимости эскалации", - добавил он.

Зеленский 15-16 декабря будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где примет участие в шестом саммите "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.