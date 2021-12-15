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Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен усилить сотрудничество с Россией в разработке вакцин

Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен усилить сотрудничество с РФ в разработке вакцин, лекарств и систем тестирования - Синьхуа.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с РФ и странами ОДКБ для поддержания мира и стабильности в регионе - МИД КНР.

Си Цзиньпин указал, что Китай и РФ должны противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран ШОС - МИД КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китаю и РФ необходимо развивать сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергетики - МИД КНР.

Страны ЕС обсудят возможное ужесточение санкций против РФ на саммите 16 декабря
При этом замглавы ЕК Марош Шефчович призвал урегулировать разногласия мирным путем через дипломатические каналы
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