Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен усилить сотрудничество с Россией в разработке вакцин

Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен усилить сотрудничество с РФ в разработке вакцин, лекарств и систем тестирования - Синьхуа.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с РФ и странами ОДКБ для поддержания мира и стабильности в регионе - МИД КНР.

Си Цзиньпин указал, что Китай и РФ должны противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран ШОС - МИД КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китаю и РФ необходимо развивать сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергетики - МИД КНР.