Джонсон пригрозил России серьезными экономическими санкциями в случае вторжения на Украину

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом Группы семи (G7) в случае вторжения на Украину. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Я разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным в понедельник. Я сказал ему, что в случае вторжения России на территорию Украины Великобритания и в целом G7 и международное сообщество примет пакет серьезных экономических санкций, - отметил глава правительства Великобритании. - Вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира".

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Великобритания "продолжит оказывать помощь Украине", а также будет способствовать "наращиванию сил НАТО на периферии". "Я разделяю озабоченность относительно кризиса на границе Украины с Россией", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.