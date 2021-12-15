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В суде ФРГ не исключили выдачу России осужденного за убийство гражданина Грузии в Берлине

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. В Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, но отметили, что решение остается за другими инстанциями.

"Я не могу ничего сказать, но не исключаю, что на последующих этапах такое решение может быть принято. Решение за другими органами", - сказала в среду журналистам представитель инстанции Лиза Яни.

Адвокат осужденного Роберт Хунгер заявил, что защита пока не приняла решение об обжаловании приговора.

"Решение может быть принято в течение недели, но его должен принять осужденный, он его пока не принял", - сказал Хунгер.

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