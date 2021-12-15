ЕС принял к сведению призыв России к НАТО по гарантиям безопасности

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз принял к сведению призыв президента России Владимира Путина к НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления РФ надежных и долгосрочных гарантий безопасности, однако отказывается комментировать его. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии саммита глав государств и правительств сообщества 16 декабря.

"Мы приняли к сведению то, что было запрошено, но мы не комментируем и не беремся представлять какую-либо позицию. Не все члены ЕС - члены НАТО и не все члены НАТО - члены ЕС", - сказал он.

По словам дипломата, Россия по традиции войдет в повестку дня саммита ЕС. Ее будут обсуждать, в частности, в контексте ситуации на Украине, а также энергетического кризиса.

Ранее Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.