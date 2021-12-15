Президент Грузии на фоне политического кризиса впервые устроит прием для лидеров партий

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг на фоне политического кризиса пригласила лидеров политических партий на новогодний прием в президентский дворец. Об этом в среду сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент Грузии завтра устроит новогодний прием для [представителей] политических партий. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет представителей политических партий во дворце Орбелиани. Мероприятие состоится завтра, 16 декабря в 19:00 (18:00 мск)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации грузинского лидера, это первый случай, когда Зурабишвили устраивает новогодний прием для лидеров политических партий. Не исключено, что она обсудит с представителями основных сил свою инициативу о начале всеобщего политического примирения, которую она озвучила 10 декабря на "Саммите за демократию", организованном США.

Глава государства в среду также провела встречу с Католикосом - Патриархом всея Грузии Илией II, у которого попросила благословения для начала общенационального диалога для снижения поляризации в обществе. Оппозиционные политики считают идею Зурабишвили неплохой, однако скептически относятся к тому, что она будет реализована до конца. Против примирения не выступают и представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В последнее время в Грузии наблюдается поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и крупнейшего оппозиционного объединения "Единое национальное движение". Партнеры Грузии за рубежом часто указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, 6 декабря призвал грузинские власти к всеобщему примирению, однако руководство страны не верит в искренность бывшего главы государства.