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Байден заявил, что рассчитывает вскоре на дальнейшие контакты с Путиным

Как отметил американский президент, лидеры России и США будут разговаривать "в течение продолжительного времени"
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие личные контакты с президентом России Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Американский лидер подтвердил это, отвечая в среду на вопрос корреспондента ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме.

Корреспондент ТАСС просил Байдена уточнить, планирует ли он проводить с Путиным очную встречу в какое-то ближайшее время, нужен ли, с его точки зрения, новый российско-американский саммит. "Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", - заявил Байден.

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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