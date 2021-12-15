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СМИ: французские военные покинули город Тимбукту

По данным Maghreb Arab Press, лагерь, где располагались подразделения европейской страны, передан вооруженным силам Мали

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Французские военные, принимавшие участие в антитеррористической операции Barkhane, покинули город Тимбукту в Мали. Об этом сообщило в среду информационное агентство Maghreb Arab Press.

По его информации, лагерь, где располагались подразделения европейской страны, передан вооруженным силам Мали.

Как заявил агентству представитель командования французского контингента, операция в стране еще не завершена. "Мои солдаты и я продолжим нашу миссию в Мали", - сказал он.

Франция начала военную операцию Barkhane 1 августа 2014 года с целью борьбы с террористическими и экстремистскими группировками в пяти странах Сахело-сахарского региона - Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали.

В июне 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж завершает военную операцию Barkhane. Он сообщил, что на смену этой миссии "придет международный альянс, объединяющий государства региона".

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