Депутаты Рады обратятся в КС по законопроекту Зеленского о множественном гражданстве

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Представители межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова и члены фракции "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко в Верховной раде собрали необходимые 45 подписей для обращения в Конституционный суд (КС) по поводу инициированного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о множественном гражданстве. Об этом сообщил в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве, хотя в 4-й статье конституции говорится об одном гражданстве на Украине. Поэтому считаю, что Конституционный суд должен объяснить, не противоречит ли это нашему основному закону", - написал Гончаренко в Facebook, разместив фотокопии представления в КС с подписями депутатов.

В свою очередь Дмитрий Разумков сказал журналистам, что считает инициативу "множественного гражданства" противоречащей Конституции. "Почему люди, проживающие за границей, получат такие же права, как и те, кто постоянно живет на Украине и платит здесь налоги? Этот вопрос вызывает дискуссии и точно не ко времени", - отметил депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и одноименной фракции в Раде Юрий Бойко также высказал мнение, что законопроект содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить.

Законопроект о множественном гражданстве

Зеленский 2 декабря внес в Верховную раду пять законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства. Один из них устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим предлагается давать второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

Законопроект предлагает также лишать украинского гражданства за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином страны, который имеет также гражданство (подданство) другого государства, иностранных документов, вследствие чего создается угроза национальной безопасности и национальным интересам Украины. Кроме того, предполагается лишать гражданства за установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной радой "государством-агрессором".