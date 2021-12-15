ВМС США провели испытание лазерного оружия

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США Portland провел успешное испытание лазерного оружия высокой мощности. Об этом сообщила в среду пресс-служба 5-го флота ВМС США.

Во время испытания, которое состоялось во вторник, была успешно поражена "учебная цель на неподвижной поверхности", говорится в сообщении. Portland в это время находился в Аденском заливе.

Предыдущее испытание лазерного оружия на борту Portland прошло в мае 2020 года, когда корабль находился в Тихом океане. Тогда был уничтожен беспилотный летательный аппарат, напомнила пресс-служба.