Зеленский, Шольц и Макрон заявили о необходимости работать в "нормандском формате"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция), сообщил в среду офис украинского лидера.

"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что Зеленский отметил, что имеется в виду обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.