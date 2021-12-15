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Кризис на Украине
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Зеленский, Шольц и Макрон заявили о необходимости работать в "нормандском формате"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция), сообщил в среду офис украинского лидера.

"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что Зеленский отметил, что имеется в виду обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.

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УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльШольц, ОлафЗеленский, Владимир Александрович
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