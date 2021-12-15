NYT: Россия и Китай выступают "единым фронтом" на фоне ухудшения отношений с США

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай выступают "единым фронтом", демонстрируя солидарность на фоне обострения отношений с США. С такой оценкой выступила газета The New York Times , комментируя в среду итоги встречи по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Издание отмечает дружеские отношения между двумя лидерами, которые на встрече "продемонстрировали солидарность на фоне давления Запада в связи [с ситуацией вокруг] Украины, Тайваня и по другим вопросам". "Китай и Россия, некогда соперники, сформировали при Си [Цзиньпине] и [Владимире] Путине прочное как никогда экономическое, военное и геополитическое партнерство, которое по мере нарастания конфронтации обеих стран с США все больше напоминает блок против американского влияния", - отмечает The New York Times.

Газета указывает, что встреча российского и китайского лидера прошла "в очень важный момент" на фоне визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая озвучила готовность Вашингтона оказывать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и усилиям нормандского формата. "На фоне того, как США и их союзники угрожают экономическими санкциями против России в случае ее вторжения на Украину, Москва подает сигнал о том, что у нее в мире есть множество других друзей", - считают авторы статьи. Аналогичным сигналом стала, по мнению издания, встреча российского президента с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на прошлой неделе.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина с Си Цзиньпином длилась в среду около полутора часов. По его словам, российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и будущие встречи, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.