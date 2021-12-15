Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В поддержку документа высказались 89 сенаторов, 10 проголосовали против. Палата представителей утвердила законопроект на прошлой неделе, теперь он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Принятый Конгрессом проект бюджета до этого был согласован обеими палатами американского законодательного органа. Помимо прочего, он содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".

При этом из согласованной версии проекта бюджета были исключены инициативы о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", суверенного долга РФ и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Все они ранее вошли в качестве поправок к версии оборонного бюджета, принятой осенью Палатой представителей. Одобренный конгрессменами законопроект после этого начал рассматривать Сенат, но из-за разногласий между республиканцами и демократами он так и не был утвержден. В связи с этим представители профильных комитетов верхней и нижней палат Конгресса подготовили новую, компромиссную версию проекта бюджета.

Другие положения

Согласованный проект бюджета также предполагает продление действующего несколько лет ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрета на использование бюджетных средств для "выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом".

Кроме того, документ предусматривает выделение более чем $7 млрд на программы, связанные с регионами Индийского и Тихого океанов. В проекте также содержится положение о создании комиссии для изучения американской военной кампании в Афганистане и запрет на передачу средств и ресурсов Пентагона движению "Талибан" (запрещено в РФ).

Администрация президента США Джо Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. Объем оборонного бюджета на 2021 финансовый год составлял около $740 млрд.