Китай предложил переименовать посольство Литвы в офис временного поверенного

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Литвы в КНР Аудра Чяпене была отозвана для консультаций в Вильнюс в связи с тем, что Китай хочет переименовать представительство этой балтийской республики в Пекине в офис временного поверенного. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я хочу очень строго сказать, что это не закрытие посольства. Дипломат возвращается для консультаций потому, что мы с Китаем разошлись во мнениях, каковы возможности изменить название представительства", - приводит его слова местное агентство BNS.

По его словам, Литва может рассмотреть "разные предложения" относительно изменения названия представительства, однако они должны быть согласованы с литовским законодательством. "Мы можем рассмотреть разные предложения, только они должны быть согласованы с нашим правом. Любое одностороннее решение изменить название [представительства] другого государства, если это государство отказывается сделать это само или не имеет возможности это сделать, противоречит Венской конвенции", - отметил глава МИД Литвы.

Ландсбергис также подчеркнул, что дипломат отозван для консультаций в Вильнюс в связи с отсутствием ясности относительно того, что было бы в случае, если бы Китай изменил название представительства Литвы в одностороннем порядке. "Возможны различные интерпретации, скажем, относительно дальнейшего действия их китайских идентификационных карт, что по сути обеспечивает их право свободно путешествовать, передвигаться в городе, где они живут, и в государстве", - сказал он.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В ноябре правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву из базы данных своей таможенной системы.