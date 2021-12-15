Евросоюз намерен выделить на программу "Восточное партнерство" более €2 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен инвестировать в программу "Восточное партнерство" более €2 млрд. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более €2 млрд", - сказал глава Евросовета.

По его словам, "эти инвестиции окажут конкретное воздействие на общества" стран, участвующих в программе. "Наши фундаментальные ценности останутся краеугольными камнями нашего партнерства: права человека, верховенство закона, управление и демократия, гендерное равенство и поддержка молодежи", - отметил он.

"Мы можем построить мир, стабильность и процветание только вместе, укрепляя наше сотрудничество. Мы готовы поддержать все инициативы, которые способствуют усилению взаимодействия между партнерами и региональному сотрудничеству. У нас впереди много работы", - заключил Мишель.

Лидеры Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии проводят в среду шестой по счету саммит программы "Восточное партнерство" в Брюсселе. Встреча проходит впервые без Белоруссии, которая летом текущего года приостановила свое участие в программе из-за введенных ЕС санкций в отношении страны. По этой причине никаких официальных представителей Белоруссии на саммите нет, Минск представлен "пустым креслом без флага".

В повестку дня саммита, в частности, включены вопросы, касающиеся пандемии, реформ в странах "Восточного партнерства" и приверженности ЕС программе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе на границе с Украиной, Белоруссией и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

О программе "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.