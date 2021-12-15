Макрон заявил, что Франция и ФРГ продолжат работу в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Франция и Германия продолжат работу в рамках "нормандского формата" для долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Нужно найти долговременное урегулирование конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжат свое посредничество в этом направлении в рамках "нормандского формата", - написал Макрон в Twitter.

По его словам, "попытки дестабилизации ситуации на территории восточных соседей ЕС нельзя игнорировать". Он подчеркнул, что в ЕС поддерживает суверенитет стран - участниц программы "Восточного партнерства".

Макрон напомнил, что накануне обсуждал украинский кризис в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я отметил нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Минские соглашения должны выполняться", - подчеркнул он.