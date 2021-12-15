WP: саммит РФ и КНР показал, что Москва может положиться на Пекин в случае санкций

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показали, что Москва может рассчитывать на Пекин в случае возможных жестких экономических санкций со стороны Запада. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post по итогам беседы двух лидеров, прошедшей в режиме видеоконференции.

"Видеовстреча стала сигналом для Вашингтона, что Россия может положиться на свои крепкие отношения с Китаем, если Запад введет новые жесткие финансовые и экономические санкции в случае нападения на Украину", - считают авторы статьи. По их мнению, российско-китайский саммит "заметно контрастировал с аналогичной видеоконференцией, состоявшейся восемью днями ранее, когда президент [США Джо] Байден разговаривал с Путиным и угрожал жесткими санкциями в отношении России в случае новой военной агрессии против Украины".

В статье отмечается, что Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой инфраструктуры для российско-китайских торговых операций. "[Это] очевидный ответ на угрозу Вашингтона, что в случае нападения России новые санкции приведут к финансовой изоляции России", - считают авторы материала. "Москва и Пекин уже несколько лет работают сообща, чтобы противостоять тому, что они считают глобальным доминированием Вашингтона", - добавляют они. Авторы статьи также отмечают, что "в этом году военное сотрудничество между Китаем и Россией усилилось".

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина с Си Цзиньпином длилась в среду около полутора часов. По словам Ушакова, российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы": от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и будущие встречи, одна из которых может состояться в феврале 2022 года.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.