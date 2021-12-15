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Крупнейшая фракция городского совета Еревана решила вынести мэру вотум недоверия

Фракция "Мой шаг" поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Фракция "Мой шаг" городского совета Еревана начала процесс вынесения вотума недоверия действующему столичному градоначальнику Айку Марутяну. Об этом агентству Арменпресс в среду сообщил член фракции Армен Котолян.

"Уже собрано более 33 подписей членов городского совета, которых достаточно для начала процесса вынесения вотума недоверия мэру города", - сказал он.

Фракция "Мой шаг" поддерживает премьер-министра Никола Пашиняна и составляет большинство в парламенте столицы.

Марутян стал мэром Еревана во время выборов в 2018 году, возглавив список блока "Мой шаг".

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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