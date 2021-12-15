Помощники лидеров России и США провели разговор

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели в среду телефонную беседу, в ходе которой обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, "помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел сегодня телефонный разговор с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым в развитие беседы между президентом [США Джо] Байденом и президентом [России Владимиром] Путиным, состоявшейся [по видеосвязи] 7 декабря".

"Г-н Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать [действия] с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря относительно выработки скоординированного подхода", - отмечается в заявлении Белого дома.

Донфрид находится в зарубежной поездке, в ходе которой посещает Москву, Киев и Брюссель. Как заявил ранее в среду журналистам Ушаков, российская сторона передала Донфрид пакет предложений по гарантиям безопасности, которых Москва требует от США и НАТО. Планировалось, что это турне помощника главы американского внешнеполитического ведомства завершится в столице Бельгии в четверг.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.