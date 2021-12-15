США ввели санкции против 25 представителей Бразилии, КНР, Мексики в связи с наркоторговлей

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 25 физических лиц и организаций из Бразилии, Китая и Мексики, которые причастны к незаконному распространению наркотиков на территории США и других стран. Об этом в среду сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Сегодня президент [США Джо] Байден подписал новые исполнительные указы <...> по борьбе с незаконной торговлей наркотиками, - сказал он. - Согласно этим исполнительным указам, у нас сегодня 25 целей: 10 физических лиц и 15 организаций". Представитель Белого дома уточнил, что пять из них касаются Китая. Чиновник заявил, что эти лица и организации, в частности, занимаются изготовлением синтетического наркотика фентанила и его доставкой в США.

Кроме того, под действие новых указов попали лица и организации из Бразилии и Мексики, которые замешаны в поставках наркотических веществ в США, страны Южной Америки, Европы, Азии и Африки, а также причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, связанным с наркоторговлей. Подробности о попавших под санкции, по словам чиновника, будут опубликованы позже в среду.

Представитель американской администрации уточнил, что все финансовые активы попавших под санкции в США будут заморожены, они не смогут проводить международные транзакции, их американская собственность будет изъята, им также будет запрещен въезд в США.

Представитель Белого дома высокого ранга в среду сообщили, что Байден подписал два исполнительных указа, направленных на усиление борьбы с международной наркопреступностью: "О создании Совета США по транснациональной организованной преступности" и "О введении санкций в отношении иностранных граждан, причастных к международной незаконной торговле наркотиками".