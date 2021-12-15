Зеленский хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока - 2" для встречи с Путиным

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток - 2", чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы благодаря такому инструменту ("Северному потоку - 2" - прим. ТАСС) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", - утверждал Зеленский на брифинге в Брюсселе.

По словам Зеленского, Киев выступает за разные переговорные площадки по Донбассу.