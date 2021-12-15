Польша обсуждает с ЕС новые пакеты санкций против Минска на случай эскалации на границе

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Польша обсуждает с партнерами в Европейском союзе новые пакеты санкций в отношении Белоруссии на случай эскалации ситуации на восточном фланге ЕС и НАТО. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии.

"Обсуждаются санкции, которые будут болезненными", - сказал он. "На случай, если агрессия будет все больше, не будет доходить до деэскалации, а только до эскалации этих событий на восточном фланге НАТО и ЕС, мы интенсивно разговариваем с нашими партнерами, чтобы подготавливать новые пакеты санкций", - добавил Моравецкий.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Государства ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и вводят санкции. По утверждению Варшавы, белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.