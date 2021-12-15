Алжир и Тунис подписали 27 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Алжир и Тунис в среду подписали 27 соглашений о сотрудничестве, охватывающих самые разные области. Это произошло в ходе государственного визита в Тунис президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, сообщает информационное агентство Algerie Press Service (APS).

В присутствии Теббуна и президента Туниса Каиса Саида главы профильных министерств подписали во дворце в Карфагене соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, юстиции, развития органов местного самоуправления, а также малых, средних предприятий и стартапов, фармацевтической промышленности, окружающей среды, религии, образования и профессионального обучения, рыболовства, информации, культуры.

По информации APS, Теббуну был оказан "теплый прием, что отражает глубину отношений между двумя соседними странами и двумя братскими народами".

Также лидеры двух стран провели в среду беседу в формате один на один, после чего состоялись переговоры при участии членов делегаций. В программу визита Теббуна в Тунис включено обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, а также ситуации в соседней Ливии.