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Глава Евросовета: ЕС готов ввести дополнительные санкции против России при необходимости

Евросоюз готов ввести дополнительные санкции против России при необходимости - глава Евросовета.

Декларация саммита "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о санкциях против РФ
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