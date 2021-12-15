Алиев назвал переговоры с Пашиняном в Брюсселе эффективными и прагматичными

БАКУ, 15 декабря. /ТАСС/. Прошедшие 14 декабря азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне были эффективными и прагматичными, заявил в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Переговоры, которые длились около пяти часов, прошли в конструктивной атмосфере. <...> Обсуждения были связаны с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитацией и демаркацией границ, прокладкой транспортной инфраструктуры, особенно железной дороги, и в результате были эффективными и прагматичными", - цитирует Алиева государственное информационное агентство Azertac.

Азербайджанский лидер отметил, что на саммите "Восточного партнерства" между Арменией и Азербайджаном установилась конструктивная атмосфера, особо подчеркнув роль Евросоюза в ее возникновении. Алиев добавил, что важно не упустить эту возможность и, используя ее, работать над обеспечением устойчивого мира в регионе.

14 декабря в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась встреча Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.