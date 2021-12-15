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Китайские десантники проводят учения на южном острове Хайнань

Маневры направлены на повышение совместной боевой готовности войск при морских десантных операциях на островах, отметила газета Global Times

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Десант Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начал в среду серию учений на южном острове Хайнань. Как сообщила газета Global Times, в акватории острова прошли маневры с боевой стрельбой.

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Учения направлены на повышение совместной боевой готовности войск при морских десантных операциях на островах, пишет издание. "Такие учения, вероятно, проводятся с мыслями об острове Тайвань, поскольку НОАК стремится располагать более явными возможностями для предотвращения потенциального вмешательства иностранных сил в тайваньский вопрос", - приводит газета слова военного эксперта Сун Чжунпина.

В акватории Хайнаня на время маневров ограничено судоходство. Учения продлятся до 17 декабря.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

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