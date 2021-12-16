Талибы заявили, что работают над формированием более инклюзивного кабмина Афганистана

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) работает над формированием нового, более инклюзивного правительства страны и в ближайшее время может объявить его состав. Об этом сообщил в среду на встрече с иранскими дипломатами в посольстве исламской республики в Кабуле Абдул Салам Ханафи, который был назначен талибами на должность заместителя председателя временного афганского кабинета министров.

"Усилия по формированию инклюзивного кабмина продолжаются, и в скором времени информация об этом будет объявлена", - приводит его слова местный телеканал Afghanistan International.

Ранее иранское агентство Tasnim проинформировало о том, что представители посольства Ирана и талибы обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Движение "Талибан" развернуло масштабную наступательную операцию после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу.

6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.

Между тем представители радикалов до настоящего времени неоднократно подчеркивали, что считают свой кабмин инклюзивным, а все условия для его международного признания - выполненными.