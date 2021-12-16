Украинский министр заявила, что вторжение на Украину может привести к мировой войне

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступила с утверждением, что вторжение на территорию Украины может привести к новой мировой войне. Интервью с министром опубликовано в среду на сайте британского телеканала Sky News.

Отвечая на вопрос о том, может ли вторжение на территорию Украины спровоцировать новый мировой конфликт, Лапутина сказала: "Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным".

"Поэтому <...> ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины", - утверждала Лауптина, которой в прошлом году было присвоено звание генерал-майора.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.