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Пашинян при посредничестве Макрона провел в Брюсселе еще одну встречу с Алиевым

Она состоялась по инициативе президента Франции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздно вечером в Брюсселе после завершения саммита "Восточное партнерство" провели вторую встречу. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, встреча лидеров двух стран состоялась при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась после завершения саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе. Встреча прошла по инициативе президента Франции", - отмечается в сообщении армянского кабмина.

Пашинян и Алиев провели первую встречу в Брюсселе 14 декабря при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. По итогам встречи Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги. Согласно договоренности, железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными таможенными и пограничными правилами на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран.

Теги
АзербайджанАрменияФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол Воваевич
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