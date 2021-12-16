Военные США сбили беспилотник у своей базы в сирийском Эт-Танфе

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в направлении военной базы США и западной коалиции, расположенной близ сирийского населенного пункта Эт-Танф. Об этом сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан, слова которого приводит в среду телеканал NBC.

По его сведениям, во вторник близ базы были замечены два неопознанных беспилотника, один из них двигался в сторону базы. "Его [БПЛА] действия были расценены как враждебные, и он был сбит", - отметил представитель СЕНТКОМ.

После уничтожения одного из беспилотников второй сделал разворот и покинул район. Информации о том, находилось ли каком-либо из БПЛА взрывное устройство, пока не приводится. В результате инцидента никто не пострадал.

Телеканал Al Arabiya сообщал о нападении на базу в начале месяца, по его сведениям на ее территории были слышны несколько взрывов.

В конце октября база в Эт-Танфе подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотных летательных аппаратов. Представитель американского командования в Ираке тогда подтвердил факт нападения на этот объект, уточнив, что военнослужащие США не понесли потерь, был нанесен только материальный урон.